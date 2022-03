I bimbi ucraini ringraziano i poliziotti di Pordenone

Prosegue incessante l’attività di assistenza da parte dei poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura Pordenone nei confronti dei profughi ucraini, soprattutto donne e bambini in fuga dalla guerra, e giunti nel Friuli Occidentale.

Ogni giorno, i poliziotti si adoperano a ricevere nelle strutture di accoglienza predisposte dalla Croce Rossa e dall’Amministrazione comunale di Pordenone, in collaborazione con la Protezione civile, per assistere i profughi nel disbrigo delle pratiche burocratiche finalizzate a regolarizzare la loro permanenza temporanea sul territorio nazionale.

Oggi, ai poliziotti è stata recapitata una gradita sorpresa: alcuni bambini ucraini hanno voluto omaggiare gli agenti dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio Minori con dei biscotti tipici ucraini, in segno di ringraziamento per la gentilezza e disponibilità dimostrata in questo difficile momento.