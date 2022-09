I cani antidroga di Udine in trasferta a Monfalcone

I parchi Area verde, Rimembranza, Rossini, via Fermi e via Garibaldi e le vie Valentinis (con relativa passeggiata sul canale), Serenissima, Piazzale Salvo d’Acquisto, Ceresina e Romana. Sono stati questi i luoghi di Monfalcone che hanno visto, lunedì 12 settembre, 7 agenti della Polizia locale di Monfalcone, coadiuvati da 4 colleghi di Udine con due unità cinofile antidroga, Izzy e Galant, impegnati in un'operazione antidroga.

Oltre alla bonifica delle aree, sono state state controllate 138 persone, tra le quali un ventenne di Trieste è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish, che sono stati sequestrati.

Il sindaco Cisint spiega le motivazioni che hanno portato alla cooperazione con la Polizia Locale udinese: “Attraverso la collaborazione abbiamo effettuato, per la prima volta, il presidio del territorio avvalendoci delle unità cinofile forniteci dal capoluogo friulano. L’operazione antidroga che la Polizia Locale ha svolto lunedì è stata ideata per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone segnalate dai residenti e per fungere da deterrente. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che Monfalcone non è una zona franca e che l’Amministrazione mette in campo tutte le forze, anche esterne, per assicurare la sicurezza ai cittadini e tutelarne la salute”.