I clienti bevono fuori dal bar, scattano le sanzioni

Mentre la banconiera era impegnata a servire i clienti per asporto, altri avventori, già muniti di caffè e bevande, si sono posizionati all’esterno del locale a consumare quanto ordinato e a conversare.

A notare la scena gli agenti della Polizia Locale di Udine, che non hanno potuto far altro che applicare la legge, sanzionando gestore e clienti e applicando la chiusura di tre giorni per l'esercizio, come previsto dalle normative anti-Covid.

E’ successo ieri, in zona rossa, quando gli agenti della Municipale in pattuglia hanno sorpreso alcune persone stazionare all’esterno di un bar di Cussignacco.