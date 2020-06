I documenti di Giulio Regeni consegnati agli inquirenti italiani

Dopo tre anni dalla richiesta presentata dai legali della famiglia Regeni, i documenti appartenuti a Giulio sono nelle mani degli inquirenti italiani. Il passaporto, due tessere universitarie e alcuni oggetti appartenuti al ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016, sono stati consegnati dalle autorità egiziane a quelle italiane.

Nel marzo 2016, i documenti contenuti nella borsa di Regeni e alcuni oggetti erano stati trovati nell'abitazione di una banda di criminali, cinque dei quali furono uccisi in un blitz.

I genitori nei prossimi giorni verranno convocati per il riconoscimento degli oggetti personali appartenuti al figlio. Dal materiale fotografico diffuso nel 2016, Paola e Claudio Regeni avevano riconosciuto come di proprietà del figlio soltanto i documenti, mentre gli altri oggetti sarebbero, ma è un'ipotesi, stati messi nel covo della banda di criminali per creare una falsa pista legata all'omicidio di Giulio.