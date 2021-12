I ladri approfittano delle vacanze di Natale per colpire

Nell'abitazione di una famiglia di Udine, assente per diversi giorni per le vacanze di Natale, i ladri hanno rubato monili in oro, denaro contante e altri preziosi per un valore di diverse migliaia di euro. Hanno agito dopo aver forzato una finestra e hanno messo a soqquadro tutte le stanze. I proprietari sono rientrati nella loro abitazione nel tardo pomeriggio di ieri e si sono accorti di essere finiti nel mirino dei malviventi.

A Tavagnacco i malviventi hanno approfittato, invece, della temporanea assenza del proprietario di una vettura, lasciata incustodita durante alcune commissioni, in un posteggio adiacente un punto vendita. Hanno spaccato il finestrino e hanno rubato alcuni beni che erano stati lasciati all'interno dell'abitacolo tra cui documenti e denaro contante.

Ladri all'opera anche a San Giovanni al Natisone, in una casa, nel pomeriggio di ieri. Anche qui i topi d'appartamento sono penetrati nella dimora in assenza dei proprietari e hanno messo a soqquadro tutte le stanze, in cerca di preziosi. Hanno arraffato alcuni monili in oro per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato nella prima serata di ieri con una chiamata al 112, al rientro della famiglia.