I ladri fanno razzia di cosce di San Daniele

Ladri di prosciutti in azione a San Daniele. Il colpo è stato messo a segno questa notte ed è stato scoperto stamattina. Vittima dei malviventi un pubblico esercizio che offre in vendita anche il pregiato Prosciutto Dop San Daniele.

Sono state rubate sei cosce pronte per la vendita, per un valore di circa 1800 euro. I malviventi hanno sottratto anche un mezzo utilizzato dal negozio per lavoro.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di San Daniele che indagano per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia.