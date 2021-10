I ladri rubano una statua dal giardino condominiale

Furto all'esterno di una palazzina di Udine: dal giardino condominiale è stata rubata una statua decorativa; ad accorgersi della sparizione dell'arredo è stata una condomina, al rientro a casa; ha chiamato subito il 112 per denunciare quanto accaduto; è successo in via Pomponio Amalteo. Non è escluso possa trattarsi di uno scherzo.

Ladri in azione anche in una frazione di Cassacco, dove, dal deposito di un'abitazione, sono stati rubati diversi arnesi da lavoro tra cui una smerigliatrice, una sega, un decespugliatore, una saldatrice, bombole di gas e altro materiale, tra cui cacciaviti, per un valore di diverse migliaia di euro, comunque in corso di quantificazione. La brutta sorpresa da parte del proprietario che, al rientro, dopo aver scoperto l'ammanco, ha chiamato il 112.