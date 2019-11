I lupi prendono casa in Cansiglio

Un branco di quattro lupi è statao avvistato e ripreso il primo novembre nella foresta del Cansiglio, vicino al luogo in cui si incontrano le province di Pordenone, Treviso e Belluno. A immortalare i quattro predatori è stato Giuseppe Zoppè, 34enne di Conegliano, appassionato di fotografie di animali che da circa due anni posiziona le fototrappole per riprendere la fauna locale.

Si tratta dell'unico branco ripreso nella foresta e di cui si è a conoscenza. "Nella foresta - ci spiega - dovevano esserci 6 esemplari, ma uno è morto in giovane età e dell'altro non si hanno notizie. Ho installato la fototrappola, all'incrocio delle tre province, e la notte di Ognissanti ho ripreso l'intero branco e tre giorni dopo ho catturato l'immagine di due di loro che passano di corsa".

Una passione quella di Giuseppe che lo porta a cercare le tracce dei predatori.

"Nell'arco di 15 giorni - afferma - ho trovato quattro cerve uccise dai lupi, le ultime due il 17 del 25 ottobre. Che siano stati loro a darle lo si può desumere dal tipo di morsi e dal fatto che gli intestini non sono stati mangiati. Ho provato a installare una fototrappola vicino alle carcasse - va avanti l'appassionato di fotografia - sperando che ritornasse alla fine del pasto, ma si sono avvicinati sono corvi".

"Un ambiente quello del Cansiglio ideale per questi predatori, dal momento che lì si trovano numerosi cervi, una garanzia - conclude Zoppé - per la sicurezza degli allevamenti dal momento che hanno abbondanza di prede e i lupi non hanno ragione di avvicinarsi alle zone abitate dall'uomo".

Nei mesi scorsi i lupi sono stati avvistati nella montagna del Friuli occidentale, a Vivaro e Piancavallo.