I no Green Pass tornano a sfilare a Trieste

A Trieste sono tornati a sfilare i 'no Green Pass'. La manifestazione, non preavvisata e lanciata attraverso il web dal Coordinamento No Green Pass, è partita intorno alle 15 dalla zona di largo Barriera, per poi attraversare il centro città, attraverso un percorso 'improvvisato' che ha mandato letteralmente in tilt il traffico cittadino e il trasporto pubblico.

I partecipanti, un migliaio secondo la Questura, sono stati scortati dalla Polizia di Stato, in tenuta antisommossa, mentre la Polizia locale ha gestito la circolazione stradale. Tra i partecipanti, alla partenza, anche uno dei leader storici della protesta, Stefano Puzzer.

Il corteo è stato aperto dallo striscione 'Assieme agli over 50 no all’obbligo vaccinale, no al green pass', accanto agli slogan ormai cari al movimento, contro il Governo e il certificato verde, ma anche contro il governatore Fedriga e il caro-bollette.

La sfilata ha, poi, toccato via Carducci, piazza Oberdan, le Rive, piazza Unità d’Italia, piazza della Borsa e corso Italia. Quindi ha fatto 'tappa' sotto la sede de il Piccolo e della Rai, dove non sono mancati i cori contro i giornalisti. Il gruppo è ritornato verso piazza Unità, luogo simbolo delle proteste di ottobre, dove i manifestanti si sono fermati sotto la Prefettura.

"Quanto accaduto questo pomeriggio a Trieste rappresenta un'inaccettabile violazione delle regole democratiche. I responsabili e i partecipanti a questa manifestazione non autorizzata vanno perseguiti a norma di legge con la massima severità" è il duro commento dell'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti al corteo organizzato senza il dovuto preavviso alle autorità competenti.

Come ha spiegato l'assessore, da una parte c'è il rispetto per il dissenso - "per quanto certe idee possano essere strampalate o prive di fondamento" - dall'altra, però, ci deve essere il prevalente rispetto per la legge "sul quale è fondata la convivenza civile tra i cittadini".

"Se adesso esiste realmente un pericolo democratico - ha sottolineato Roberti - questo è rappresentato da chi non rispetta nessuno e pretende, con la forza, di poter prevaricare tutto e tutti".

"Perchè non può essere definito altrimenti - ha concluso il rappresentante della Giunta regionale - chi organizza o prende parte a un corteo non autorizzato (in una regione dove i cortei sono vietati per le regole anti-Covid) e occupa aree urbane inibite a termini di legge allo svolgimento di ogni tipo manifestazione".

"Cortei e manifestazioni come quelle di oggi sono i colpi di coda di un movimento che è residuale, minoritario ma ugualmente deprecabile, da circoscrivere e da sanzionare, ove le autorità individuino violazioni. La realtà è sotto gli occhi di tutti: i vaccini funzionano e proteggono, il green pass contribuisce in maniera decisiva al contenimento del contagio. Chi continua a mandare messaggi distorti sulle misure sanitarie prese dal Governo ha altri scopi, politici e di visibilità". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora serracchiani, commentando il corteo no Green pass che ha percorso le vie centrali di Trieste e giunto in piazza Unità.