I parenti di 21 vittime dei crimini nazifascisti chiedono i danni

I familiari di 21 vittime dei crimini nazifascisti chiederanno un risarcimento per quanto subìto dai loro cari nel 1944. A trattare le cause sarà l'avvocato udinese Andrea Sandra, su sollecitazione del Comune di Paluzza e dell'Anpi.

I procedimenti sono partiti grazie a una legge dello scorso aprile, che ha istituito un fondo di 60 milioni di euro per le vittime.

Tra le 21 persone di cui si occupa l'avvocato Sandra, 15 furono uccise nel luglio del 1944, nell'eccidio di Paluzza. “Un evento particolarmente drammatico nella storia di questa regione, molto simile ad altri che certamente hanno numeri forse più significativi, ma non meno grave dal punto di vista dell'orrore che è stato vissuto in quei giorni”, spiega l'avvocato Sandra. “C'è stata l'uccisione di civili in maniera scriteriata, compresi donne e ragazzini che sono stati giustiziati alla Malga di Pramosio. Altri, invece, sono stati uccisi il giorno dopo, successivamente a un rastrellamento a Paluzza, insieme ad altri civili dei comuni vicini di Arta Terme, Sutrio e Cercivento”.

Le altre sei vittime sono un ragazzo deportato nei campi di lavoro in Germania e militari deportati o uccisi dopo l'8 settembre. Tra questi il 20enne Lodovico Puntin, fucilato Cividale e zio dello storico sindaco di Aquileia Lodovico Nevio Puntin.

La strada per ottenere risarcimenti, però, è ancora lunga. “Adesso abbiamo fatto la causa, quindi il Tribunale dovrà accertare che i fatti siano realmente accaduti. Penso che questo sarà l'aspetto più interessante dal punto di vista storico. Poi – conclude il legale - ci sarà la determinazione del danno”.