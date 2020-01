I pompieri salvano due cani nel torrente Viellia

I Vigili del Fuoco di Maniago, coadiuvati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale del Comando di Pordenone, sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 17, per prestare soccorso a due cani nel torrente Viellia, in comune di Tramonti di Sopra.

I due animali, Macchia e Blu, dopo aver fiutato dei camosci, erano sfuggiti al controllo del proprietario, finendo nella forra del torrente e rimanendo bloccati. I pompieri, valutata la situazione, hanno risalito un tratto di torrente piuttosto impervio e, una volta raggiunta la posizione, hanno deciso di proseguire in salita per alcune centinaia di metri fino a uscire dalla forra e affidarli al padrone in perfette condizioni.