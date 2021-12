I pompieri salvano due cervi intrappolati

Oggi la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tarvisio ha portato a termine due interventi di soccorso ad altrettanti cervi, rimasti intrappolati.

In mattinata il primo soccorso in via del Rododendro, a Tarvisio, dove un animale era rimasto incastrato con una zampa in una recinzione e non riusciva a liberarsi. Gunti sul posto, i pompieri hanno coperto l’animale e hanno chiamato il soccorso zoofilo. Al suo arrivo il veterinario lo ha sedato, consentendo così che fosse liberato e trasportato al centro di recupero fauna selvatica di Campoformido.

Il secondo soccorso si è svolto sempre nel Tarvisiano dove, nel pomeriggio, un altro cervo è caduto nel lago ghiacciato a circa 20 metri dalla riva rimanendo bloccato nelle acque gelide. I Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Tarvisio e con quella dei volontari di Pontebba; indossati i dispositivi di protezione per il rischio acquatico e aiutandosi con alcune corde, hanno raggiunto la riva del lago e, utilizzando come sicurezza un battello pneumatico, hanno camminato sull’acqua ghiacciata fino al punto dove l’animale era sprofondato nel lago. Sono riusciti a raggiungere il cervo impaurito e infreddolito e con estrema cautela lo hanno aiutato a uscire dall’acqua; a quel punto l’animale, che non era ferito, ha raggiunto la riva e poi è corso nel bosco sano e salvo.