I pompieri salvano un cane caduto in una grotta

Ieri pomeriggio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con il personale specialista del nucleo Speleo Alpino Fluviale in Borgo Grotta Gigante per il recupero di un cane caduto all'interno di una grotta.

Si tratta di un Cocker Spaniel maschio di 11 anni, di nome Remì, sparito da lunedì sera. La sua padrona che l’aveva sentito guaire all’interno della Grotta VG 216 a circa 10 metri di profondità. Per l'entrata in grotta i pompieri, con un paranco, un imbrago specifico per queste operazioni, hanno recuperato l'amico a quattro zampe. Molto provato, ma in buone condizioni, Remì è stato consegnato all'affetto della proprietaria.