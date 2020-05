Curioso intervento, nel pomeriggio, per i Vigili del fuoco del Distaccamento volontari di San Daniele, coadiuvati da una squadra di specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale.

Intorno alle 15, infatti, i pompieri hanno recuperato un capriolo, che era caduto in un canale in via Maseriis, a Rodeano. L'animale non era più in grado di uscire, ma grazie ai Vigili del fuoco è tornato sano e salvo in libertà.