I pompieri salvano un cervo a Tauriano

Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta per soccorrere un cervo adulto intrappolato nei pressi dello sgrigliatore del canale del consorzio Cellina-Meduna, a Tauriano di Spilimbergo.

Dopo essere stato sedato dal veterinario dell'Azienda sanitaria, i pompieri hanno dato indicazione per far abbassare le acque, coinvolgendo i tecnici del Cellina-Meduna; quindi si è proceduto al recupero dell'animale, con il sollevamento in sicurezza.

Il cervo è stato poi affidato al personale del recupero della fauna selvatica e liberato nelle campagne vicine dopo il parere favorevole del veterinario intervenuto.