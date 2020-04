Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste è intervenuta oggi, intorno alle 15.30, per soccorrere un gattino in difficoltà. I pompieri hanno utilizzato un'autoscala per recuperare il peloso che era rimasto sul cornicione al secondo piano di un'abitazione di via Tiziano Vecellio per poi consegnarlo ai suoi padroni.