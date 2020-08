I pompieri salvano un gattino, incastrato nel vano motore

I Vigili del Fuoco di Spilimbergo sono stati chiamati dai proprietari di un'auto in sosta a San Giorgio della Richinvelda, in via Spilimbergo, per recuperare un gattino che incautamente si era intrufolato nel vano motore.

Dopo vari minuti di ricerche a causa degli spazi angusti e delle piccole dimensioni del felino di appena pochi giorni, i pompieri lo hanno individuavato all'interno del parafango dell'auto. Dopo aver sollevato il veicolo con i cuscini pneumatici, hanno rimosso la ruota e le parti plastiche di copertura, fino a scorgere il micetto, raggomitolato e impaurito.

Con le dovute cautele riuscivano a raggiungere e recuperare l'animale, riconsegnandolo alle amorevoli cure dei proprietari e della mamma gatta rimasta nelle immediate vicinanze per tutta la durata delle operazioni.