I pompieri salvano un gattino intrappolato nel vano motore

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento è intervenuta nella tarda mattinata in comune di Morsano per recuperare un gattino che si era infilato nel vano motore di un'auto.

All'arrivo sul posto i pompieri hanno avuto non pochi problemi nel recupero del felino: la macchina era chiusa e la proprietaria non era presente. Con l'ausilio dei cuscini vetter (che servono per il sollevamento e sono gonfiati ad aria compressa) hanno provveduto ad alzare la parte anteriore del veicolo, per poi smontare alcuni pezzi in modo da poter raggiungere e liberare il micio.