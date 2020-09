Questa mattina, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio sono intervenuti nei pressi della Casera For, sul versante italiano di Passo Promollo, per prestare soccorso a un torello che, scivolato in un fossato, non riusciva più a rimettersi in piedi.

I pompieri, assieme al pastore, sono riusciti a rimettere in piedi il giovane bovino, che poi e ritornato a pascolare assieme alla mandria.