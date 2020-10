I pompieri salvano una pecora, caduta in una voragine

Complesso soccorso di una pecora nel pomeriggio, in località Cedolins, a Pielungo, nel comune di Vito d'Asio. L'allarme è scattato poco dopo le 12 quando un pastore ha chiamato il Nue 112 segnalando la caduta, in una profonda voragine di terra, di una delle sue pecore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, insieme al vicesindaco del paese. In una area semi-boschiva, dove stava pascolando il gregge, a causa delle piogge dei giorni scorsi, si era creata una profonda fissurazione del terreno. In parte era stata protetta con una lamiera che, però, non ha retto il peso della pecora, finita a una profondità di sei metri.

Ci sono volute oltre quattro ore per recuperarla, tramite una speciale imbragatura, dopo aver allargato la voragine con mezzi meccanici, tra cui una ruspa trovata sul posto e utilizzata subito dopo per coprire il buco. L'animale è stato riaffidato sano e salvo al pastore.

L'area è stata delimitata dagli operai del Comune per evitare che altri animali, o peggio persone, possono cadere e rimanere intrappolati.