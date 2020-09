I pompieri salvano una pecora

Complesso intervento di salvataggio di una pecora nel pomeriggio di ieri da parte dei Vigili del Fuoco Saf del Comando Provinciale di Udine. L'animale era caduto lungo un pendio scosceso ed era in difficoltà. Siamo nella zona di Ligosullo, nel comune di Treppo Ligosullo, in prossimità del piccolo specchio d'acqua di Dimon. A dare l'allarme è stato il pastore, a sua volta informato da due turisti che avevano notato la pecora in difficoltà.

Le operazioni di salvataggio sono iniziate intorno alle 17.30 e si sono concluse solo intorno alle 20. Il pendio era inclinato a 50 gradi. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l'animale che poi è stato assicurato a una barella e trasportata per circa 500 metri. Era caduta all'interno di un torrentello. E' stata quindi sollevata per altri 50 metri ed è stata portata in un punto sicuro in prossimità di una strada, dove è stata riaffidata in buone condizioni di salute al pastore.