I velivoli di Aviano impegnati in una mega esercitazione militare

Fino al 21 maggio, F-16 Fighting Falcons e HH-60 Pave Hawks del 31st Fighter Wing di Aviano parteciperanno all’esercitazione Astral Knight, che interessa anche il sedime aeroportuale di Aviano.

Astral Knight è un’esercitazione “Joint and Multinational” a guida Usafe a cui partecipa personale dell’Us Air Forces in Europe-Air Forces Africa dell’Us Army Europe-Africa, Us Special Operations Command, Europe, e delle Forze navali statunitensi in Europa, assieme a membri delle forze armate di Albania, Croazia, Grecia, Italia e Slovenia.

Circa 1.200 avieri dell’Us Air Force prenderanno parte all’esercitazione, compreso personale del gruppo manutenzioni del 31st Fighter Wing, del 606th Air Control Squadron, del 555th Fighter Squadron e del 56th Rescue Squadron. L’esercitazione è focalizzata sull’addestramento integrato della difesa aerea e missilistica e comporterà una combinazione di operazioni di volo e scenari “computer assisted”, con l’obiettivo di incrementare l’interoperabilità e la partnership tra le nazioni.

Gli assetti partecipanti includono i caccia F-16 del 31st Fighter Wing, F-35 Lightning II del 32° Stormo di Amendola, HH-60 Pave Hawks e C-130J Super Hercules, F-15E Strike Eagles della Us Air Force, F-16 dell’aeronautica greca e MiG-21 BisD/UMD Croati. “Questa esercitazione, la più grande in Europa, che coinvolge molti partner della coalizione, è una grande opportunità”, ha detto il Major General Greg Semmel, a capo dell’esercitazione AK21.

Astral Knight si pone l’obiettivo d'incrementare l’integrazione di comando e controllo, coordinamento e interoperabilità delle capacità aeree, terrestri e navali e la sovrapposizione delle operazioni nella difesa integrata aerea e missilistica. Intanto con la cerimonia del 14 maggio e l’ammaina bandiera, si è conclusa la Police Week, la settimana dedicata alle Forze di Polizia, che si celebra ogni anno in questo periodo nelle basi militari statunitensi.

Nel 1962, il presidente Kennedy proclamò il 15 maggio come National Peace Officers Memorial Day e la settimana in cui cade il 15 maggio, come National Police Week. Da allora, questa settimana è dedicata a onorare il servizio e il sacrificio di quegli agenti delle forze dell'ordine caduti nell'esercizio del loro dovere, e di coloro che continuano a servire e proteggere le nostre comunità.

“Quando pensiamo alle Forze dell’Ordine, non pensiamo semplicemente a una persona dietro a un distintivo. Sono i nostri fratelli e sorelle che ci proteggono”, dice il Sergente Kiel Grable, del Security Forces Squadron del 31st Fighter Wing.

Durante tutta la settimana, al 31st Fighter Wing si sono susseguiti dimostrazioni, competizioni e tornei che hanno coinvolto adulti e studenti, tra cui una corsa non competitiva in memoria dei 15 “Defenders” che hanno perso la vita in missione dall’11 settembre ad oggi.

Il Sergente Jay Patterson, anche lui membro del Security Forces Squadron del 31st Fighter Wing, dedica un pensiero a questa settimana appena conclusa. “Ci ricorda il sacrificio di quegli uomini e donne coraggiosi che rischiano la vita ogni giorno. Siamo qui a ricordare alle nostre famiglie e ai nostri amici che non sono soli, che noi siamo qui a proteggerli”.