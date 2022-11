I Vigili del fuoco scioperano per il distaccamento di Cividale

Il Distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Cividale rimane troppo spesso chiuso per carenza di personale. Per questo il sindacato Conapo ha proclamato lo stato di agitazione del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine.

“Il 27 settembre – ricordano dal Conapo – in Prefettura si è tenuta la procedura obbligatoria di conciliazione, che non ha prodotto i risultati auspicati. Per questo abbiamo proclamato lo sciopero per giovedì 17 novembre”.

“La costante chiusura del Distaccamento di Cividale del Friuli va a discapito della sicurezza della popolazione di tutte le Valli del Natisone, che deve essere garantita h24 per 365 giorni all'anno”, proseguono dal Conapo. “Chiediamo alla nostra amministrazione e alla politica locale di utilizzare tutti gli strumenti per riportare stabilmente i pompieri nella città ducale”.

Lo sciopero prevede un sit-in in programma domani dalle 9.30 alle 12 davanti all'entrata del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cividale con la presenza del Sindaco Daniela Bernardi e dei primi cittadini delle Valli del Natisone.

Tutto il personale operativo al Comando di Udine, invece, è invitato a 'incrociare le braccia' per quattro ore, dalle 16 alle 20, sempre nel rispetto del soccorso tecnico urgente alla popolazione.