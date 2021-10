Idranti, fumogeni e cariche: sgomberato l'accesso al Porto di Trieste

E' stato sgomberato l'accesso al varco 4 del porto di Trieste. Dopo una mattinata nella quale non sono mancati i momenti di tensione, le forze dell'ordine - con idranti, cariche e fumogeni - hanno allontanato i manifestanti dall'area portuale. Le persone in presidio si sono spostate in corteo verso piazza Unità, dove dalle 12 circa, tremila persone stanno mettendo in atto un sit-in pacifico.

L'operazione di Polizia di Stato e Carabinieri, in assetto antisommossa, è scattata intorno alle 8.30. Un funzionario ha prima, ripetutamente, invitato i manifestanti a disperdersi e rispettare la legge. Il popolo 'no Green Pass' - diverse centinaia di persone, poi cresciute nel corso della mattinata - li attendeva seduto a terra dall'altro lato del varco 4, lungo la strada, intonando 'La gente come noi non molla mai' e 'Libertà, libertà'. Al diniego di spostarsi, gli agenti - che si erano posizionati anche con i mezzi davanti al varco - hanno azionato gli idranti.

I lavoratori del Clpt si erano radunati da venerdì scorso davanti al varco in molo VII per protestare contro l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro. La manifestazione è proseguita ininterrottamente per tutto il weekend, con un numero sempre maggiore di presenze 'non portuali'. Le attività dello scalo sono comunque proseguite, anche se con qualche rallentamento.

La notizia di un possibile intervento delle forze dell'ordine era iniziata a circolare già ieri, al punto che i manifestanti avevano chiamato a raccolta i 'rinforzi', in particolare dal Veneto.

Tra i portuali c'è anche Stefano Puzzer, leader della protesta. Uno dei lavoratori, a quanto si apprende, ha accusato un leggero malore durante le prime fasi concitate dello sgombero ed è stato allontanato dalla folla dai colleghi. Un'ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerlo.

I manifestanti, quando gli idranti sono stati chiusi, si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi, mentre i mezzi della Polizia hanno iniziato ad avanzare lentamente per poi fermarsi.

Sono proseguite le cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine e i lanci d'acqua con gli idranti. I portuali hanno cercato di mediare, creando una barriera tra agenti e manifestanti, ma la folla che nel frattempo si è radunata sempre più numerosa al molo VII - si calcolano oltre 2mila persone - ha cerato di mantenere la posizione. Un secondo manifestante ha accusato un lieve malore, la barriera di agenti si è aperta per farlo passare ed entrare nel porto per essere soccorso.

Intorno alle 10.30 è scattata una nuova carica delle forze dell'ordine, che ha costretto il fronte no Green Pass ad arretrare per oltre metà del piazzale, verso il cavalcavia della superstrada e via Campi Elisi. Sono partiti anche lacrimogeni.

Alcuni dei manifestanti sono stati identificati dalle forze dell'ordine; non è stato ancora deciso se contestare loro reati. La Questura ha fatto sapere che anche un agente del Reparto Mobile in servizio è stato ferito.

Una volta sgomberato l'accesso al porto, una lunga fila di manifestanti ha raggiunto in corteo piazza Unità d'Italia. La folla, con tamburi e scandendo i soliti slogan, si è allontanata dalla zona della Piscina Bianchi per raggiungere il centro, attraversando via Romolo Gessi e via Locchi. Al loro passaggio alcuni residenti si sono affacciati e li hanno insultati.

Notizia in aggiornamento