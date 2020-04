Ignora le ordinanze e va al fiume con il kayak

Nell'ambito dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono emersi alcuni comportamenti singolari e paradossali che dimostrano come molte persone non abbiano ancora compreso l'importanza di rimanere a casa propria e uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di estrema necessità o di salute.

Emerge un totale disinteresse per coloro che hanno perso la vita, oppure per chi, ogni giorno, mette in pericolo la propria per curare il prossimo.

Il primo aprile, poco prima delle 14, a Polcenigo, sul greto del fiume Livenza, i militari della locale stazione hanno notato una Fiat Punto posteggiata in un prato; è stato identificato un uomo di 58 anni di Vittorio Veneto che, con abiti tecnici, si stava preparando per entrare in acqua con il suo kayak; è stato contravvenzionato.

Sempre a Polcenigo, in via Longarone, è stata sanzionata una coppia di Caneva, di 57 e 61 anni. I due, incuranti delle normative, dopo aver posteggiato l'auto, si stavano dirigendo a piedi con il cane all'interno del parco di San Floriano di Polcenigo.

Numerosi coloro che, con la scusa del cane, percorrono svariati chilometri, invece di fare una brevissima passeggiata sotto casa.

Dal 26 marzo a oggi, sono 50 le violazioni amministrative contestate nei comuni di Caneva, Polcenigo, Aviano, Fontanafredda, Prata di Pordenone e Sacile, tutte zone presidiate dai Carabinieri della Compagnia sul Livenza.