Ignoti tentano di entrare nel bunker sul San Michele

La storia

"Siamo invece molto sorpresi da come qualcuno abbia voluto prendere di mira un sito liberamente visitabile (covid permettendo) e in attiva e palese manutenzione: avevamo da poco provveduto al taglio della vegetazione infestante. Nonostante questo spiacevole evento, il nostro impegno prosegue invariato - conclude il post -. Le attuali circostanze ci impongono di rimandare ancora le aperture al pubblico, ma abbiamo nuovi approfondimenti in preparazione - non si faranno attendere a lungo ".I bunker, correttamente detti "postazioni", fanno parte dell'opera "Monte San Michele", sita nella frazione di Cotici del comune di Savogna d'Isonzo (GO), un raggruppamento che ne conta sei in totale, a cui si aggiungono altre costruzioni accessorie. Sono due manufatti in cemento armato, realizzati a fine anni '60 con la tecnica del "cut and cover" e interrati: la M4 e il PCO.