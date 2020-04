Introvabili o vendute a prezzi molto alti. In questi giorni, tutti ci stiamo confrontando con le difficoltà di avere a disposizione le mascherine, presidi che stanno entrando nella vita quotidiana di ogni cittadino, dal momento che sono fortemente consigliate per proteggersi e obbligatorie per fare la spesa in molti supermercati.

In questo vero e proprio 'Far West', Consumatori Attivi ha provato a fare chiarezza. "Abbiamo fatto un'indagine di mercato, raccogliendo anche le tante segnalazioni dai nostri lettori. Abbiamo cercato di fare una sintesi tra quanto offrono i negozi fisici e quanto, invece, il mercato online", spiega la presidente dell'associazione Barbara Puschiasis.

"In sintesi, nelle farmacie a Udine e provincia le mascherine ffp2 e ffp3 sono pressochè introvabili. Quelle chirurgiche vengono vendute tra 1,5 e 3,5 euro, con un massimo di quattro mascherine a persona, ma anche queste spesso non sono disponibili. Quelle lavabili in tessuto (del tipo distribuito gratuitamente dalla Protezione civile regionale, ndr), non sono certificate e non sono considerate Dpi: in alcuni casi sono date in omaggio, mentre quando sono vendute i prezzi di due mascherine vanno solitamente da 14 euro in su...", spiegano da Consumatori Attivi.

"La produzione di dispositivi con autocertificazione in questa situazione di emergenza e in carenza di tali dispositivi ha dato modo ai furbi di approfittarsene e, comunque, ha fatto nascere il Far West delle mascherine con il consumatore totalmente confuso sull'uso, sulle caratteristiche e sul grado di protezione offerto. E quando c'è panico e la mascherina diviene oggetto del desiderio, ben poco spazio è lasciato alla ragione... Spesso le mascherine del tipo non chirurgico e non ffp2 e ffp3 hanno una protezione equiparabile a quella di una sciarpa o di un fazzoletto davanti alla bocca... ma molte volte per averle il consumatore deve svuotare le tasche", denuncia l'associazione udinese.

"Tanti, poi, si rifugiano sul mercato online. In molti casi gli shop virtuali hanno esaurito quelle chirurgiche, in molti casi hanno prezzi elevati e quando ci sono la consegna avviene anche dopo 30 giorni. Su internet in particolare si trovano: le mascherine ffp2 da un prezzo che mediamente varia dai 3 ai 7,50 euro; le ffp3 a circa 15,50 euro; le chirurgiche variano da 45 centesimi a 8 euro (prima dell'emergenza costavano circa 25-30 centesimi l'una). Per quanto riguarda le mascherine lavabili di stoffa, ci attendiamo che diventino un oggetto di moda visto che stanno spuntando in ogni dove aziende e stilisti che si stanno dedicando a tale articolo con prezzi che vanno dallo 0 a + infinito (Fendi 190 euro...e sono sold out!)", continua Puschiasis. "Ovviamente viene previsto un numero minimo di mascherine da acquistare alle quali si deve aggiungere spesso anche il costo di spedizione in media sui 5 euro".

"Arriviamo ai nostri consigli: tra l'acquisto di una mascherina lavabile paragonabile a una sciarpa e la produzione casereccia... si consiglia di valutare questa seconda ipotesi. Anche diversi tutorial ci fanno capire come si possano confezionare accessori protettivi efficaci usando un fazzoletto o un foulard e due elastici. Per altro possono divenire anche un oggetto "fashion" e divertente, oltre che utile per la protezione soprattutto degli altri. Prima di comprare mascherine a prezzi folli, informatevi presso più farmacie e su internet e nel mentre usate un vostro foulard. Le mascherine lavabili, i foulard e i fazzoletti devono essere lavati a ogni utilizzo, altrimenti divengono un'arma contro di chi le usa".

"Le mascherine chirurgiche e quelle ffp3 e ffp3, che in primis devono essere riservate a chi è impegnato in attività ad alto rischio contagio (medici, infermieri, personale dei negozi alimentari etc etc...), devono essere cambiate come indicato nel foglio illustrativo e comunque sono monouso (anche se qualcuno suggerisce di provare a lavarle almeno una volta dopo un primo utilizzo con acqua e alcool o acqua o altre soluzioni disinfettanti per riutilizzarle un'altra volta)".

"Un appello: vista la grande confusione che i consumatori stanno soffrendo sul tema mascherine, chiediamo sia illustrato in modo chiaro anche con cartelli da esporre per una più attenta lettura nelle farmacie la caratteristica delle singole protezioni. Molti consumatori, infatti, entrati in farmacia, ritengono che lì le mascherine vendute siano dei Dpi o comunque dei presidi sanitari. Alla luce di questo, molti consumatori vengono indotti a pagare prezzi importanti rispetto al valore effettivo della mascherina e il più delle volte si trovano ad aver acquistato un surrogato di un fazzoletto!", continua l'associazione.

"L'invito ai consumatori è di denunciare pratiche commerciali scorrette e prezzi esorbitanti pagati o richiesti per le mascherine. Solo così si darà la possibilità di vigilare su un mercato che allo stato manifesta molta opacità. Usiamo le protezioni a tutela nostra e degli altri e poniamo l'igiene al primo posto", conclude Puschiasis.

Consumatori Attivi invita a segnalare eventuali casi, così da poter far avviare gli accertamenti, ai contatti info@consumatoriattivi.it e 3473092244.