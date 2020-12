Il 'ladro delle canoniche' colpisce ancora

Ancora una volta in azione il 'ladro delle canoniche'. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni. A denunciare l'ennesimo tentativo di furto, nella giornata di ieri, è stato il parroco della chiesa di San Giacomo, a Coseano. Anche in questo caso il malvivente ha forzato la porta della canonica. Una volta all'interno, ha rovistato nelle stanze dell'appartamento del sacerdote, in cerca di oro, soldi e beni di valore.

Non ha trovato nulla poiché il presule non lascia contanti o preziosi nell'alloggio, perché la canonica non è abitata giornalmente. Potrebbe trattarsi della stessa persona che ha agito nel fine settimana scorso, a Mereto di Tomba, dove è stata forzata la porta della canonica mentre il sacerdote stava celebrando la messa. E il secondo caso poi, nella giornata di ieri, nella canonica di Flaibano, adiacente la chiesa.

In tutti questi casi non è stato rubato nulla. Restano i danni agli infissi. I Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli stanno indagando per identificare il responsabile o i responsabili.