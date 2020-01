Il 2020? Sarà un anno altalenante e caldo

E’ stato acceso alle 19 il Pignarûl Grant di Tarcento che, come da tradizione, dà il via alle accensioni di tutti i roghi epifanici della conca Tarcentina. Il Vecchio Venerando ha letto la direzione del vento, interpretando il 2020. Dopo anni di vaticini negativi quello della 2020 pare essere finalmente foriero di novità positive. Non sarà un anno facile, specialmente nella prima parte, ma sarà comunque migliore. Sara contraddistinto da tre periodi.

La prima parte sarà più difficile. Poi pian piano si andrà a migliorare. Fondamentale per l'uomo, ha detto il vecchio venerando, fare tutte le cose con il cuore. Farà caldo sarà un anno contraddistinto da eventi improvvisi e violenti sotto il profilo del meteo.