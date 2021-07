Perde il controllo del camion, che finisce ruote all’aria in un campo lungo la regionale 463 a Pannelia di Sedegliano, all’altezza della zona industriale. Per il conducente del mezzo pesante si è temuto il peggio ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono serie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Udine, i Carabinieri e il personale sanitario, con elisoccorso e ambulanza.