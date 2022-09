Il camion si ribalta, ferito un operaio

Infortunio sul lavoro, alle 14, in un cantiere a Fusine. Durante le operazioni di sghiaiamento del fondo del rio Prode e del rio Appnenn, un operaio di 47 anni di Gemona, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Tarvisio, nel corso di operazioni di carico di materiale roccioso ha riportato numerose contusioni dovute al ribaltamento laterale del camion sopra il quale stava lavorando.

Soccorso da personale del 118, è stato condotto all’ospedale di Tolmezzo. Non è in pericolo di vita.