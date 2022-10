Il Carso brucia e restituisce oltre 30 ordigni

Si è conclusa oggi la tre giorni che ha visto operare gli artificieri del III Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Gorizia, sul Carso, dove si è proceduto alla bonifica del territorio da decine di residuati bellici della Grande Guerra, ritrovati dopo gli incendi che hanno devastato l'area questa estate.

A partire da martedì 11 ottobre, i guastatori dell’Esercito, accompagnati dai Carabinieri delle locali stazioni, sono intervenuti per mettere in sicurezza varie località e frazioni dei comuni di Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari.

Il team specializzato della caserma Berghinz di Udine ha rinvenuto e catalogato ordigni di nazionalità italiana e austroungarica tra cui 15 granate di artiglieria cal.75 mm (HE – alto esplosivo), tre granate di artiglieria cal.105 mm HE, una granata di artiglieria cal.57 mm, una granata di artiglieria cal.152 mm, una granata di artiglieria cal.37 mm, una granata di artiglieria cal.155 mm, una granata di artiglieria cal.70 mm, due granate di artiglieria cal 7,5 cm, una granata di artiglieria cal. 15 cm, una granata di artiglieria cal. 10 cm HE; e ancora tre bombe a mano mod. Lakos HE, due bombe a mano mod. SIPE HE, due bomba a mano mod. M 35 e una bomba da fucile Seitzundergewhgranate.

Gli ordigni, messi in sicurezza, sono stati trasportati in un luogo idoneo al brillamento, nel greto del torrente Torre, nel comune di Medea, dove nel frattempo una macchina movimento terra dell’Esercito aveva predisposto una buca, in gergo militare detta 'fornello', all’interno della quale, con l’innesco di altro esplosivo militare, gli ordigni sono stati definitivamente neutralizzati.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che, per forme e dimensione, possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e quindi non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento, così da consentire l’intervento degli artificieri.