Il caso delle campane di Dolina arriva a Bruxelles

Il caso delle campane della storica chiesa di Sant'Ulderico/Sveti Urh a Dolina - San Dorligo della Valle approda a Bruxelles. Tutti gli otto eurodeputati sloveni hanno, infatti, presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea sostenendo che il sequestro delle campane è stata "un'interruzione di una lunga tradizione e un'ingerenza nella cultura e nei costumi di questo luogo".

La vicenda era iniziata dopo che alcuni cittadini avevano denunciato lo scampanare non gradito. La questione era così approdata in Tribunale, dove era stato prima disposto un temporaneo sequestro preventivo delle campane e poi, un mese fa, il loro dissequestro, ma con stringenti limitazioni orarie per i rintocchi. Regole che, per il parroco Klemen Zalar, non risultano applicabili. Da lì la decisione di mantenerle 'in silenzio'.

Gli eurodeputati sloveni hanno criticato il provvedimento adottato dalle autorità italiane. Nell'interrogazione si chiede alla Commissione se fosse a conoscenza del caso e in che modo intenda procedere per "far cessare le sproporzionate azioni nei confronti della libertà religiosa e della tradizione culturale nell'area dove vive la Comunità autoctona slovena nella Repubblica Italiana".

I deputati non si accontenteranno di una risposta 'burocratica', ma invocano "una soluzione attiva e risolutiva del problema, che aiuti a ristabilire la fiducia tra la popolazione".