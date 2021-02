Il centro storico di Prodolone cambia volto

Con il via libera della Giunta comunale di San Vito al Tagliamento al progetto definitivo esecutivo di riqualificazione urbanistica del centro storico di Prodolone, in particolare con la realizzazione di un parcheggio, entra nel vivo l’intervento pubblico che darà risposte all’esigenze sia della comunità locale che dell’utenza accolta da fuori.

L’elaborato tecnico approvato - lo studio preliminare è dell’architetto Domenico Cecco - si inserisce nel quadro del Piano regolatore particolareggiato comunale dell’area centrale di Prodolone “ex Bianchi-Iop” redatto dall’Ater di Pordenone agli inizi degli anni 2000 e l’intento seguito è quello di coniugare i valori storici ed ambientali del sito con le presenze attuali, proponendo una crescita ed un uso del territorio in sintonia con tali premesse.

Si interverrà in particolare in un’area di pertinenza in passato di un negozio di alimentari (cooperativa “La democratica” prima, di una auto-officina poi, dismessa, e per la quale i proprietari hanno manifestato l’intenzione di alienare. Tale intendimento si è rivelato un’opportunità per dare una risposta allo spinoso problema dei parcheggi, anche a beneficio dei lotti adiacenti e della piazza della Chiesa, pesantemente penalizzata da tale funzione. Lo scopo dell’operazione è, infatti, di ridurre il numero dei parcheggi nella piazza centrale, alla quale si potrà accedere per mezzo di percorso pedonale attraverso l’area adiacente.

Nel dettaglio, il progetto prevede, anzitutto, la demolizione dell’autofficina con la pulizia generale e bonifica del suolo con formazione delle adeguate pendenze e risagomatura e regolarizzazione della scarpata lato roggia. Una volta realizzata la nuova pavimentazione, saranno create due file di parcheggi, mediante betonella drenante e segnaletica orizzontale a delimitazione dei posti auto in porfido, perpendicolari a via Molino: il numero dei parcheggi previsto è di 20 più uno per diversamente abili, che aggiunti ai 18 esistenti formano un totale di 39 posti macchina. Saranno quindi creati degli accessi pedonali dal parcheggio a Piazza della Chiesa, con uscita attraverso la porta nella recinzione vicina a Casa Mels.

E’ previsto un raccordo pedonale con l’adiacente parcheggio ad est mediante la demolizione di un tratto del muro di recinzione rivestito in sasso spezzato e cappello in coppi per un’ampiezza di quasi 3 metri, con ricostruzione in mattoni della testa del medesimo e di una spalletta sul lato opposto. La pavimentazione dei marciapiedi prevista è in cubetti di porfido, in analogia con i marciapiedi esistenti.

Il confine nord, definito da un muro in calcestruzzo, vedrà la realizzazione di una aiuola e la messa a dimora di rose rampicanti, costituendo un piacevole sfondo per chi accederà al parcheggio da via Molino. Non solo. Il progetto sarà arricchito dalla creazione di una fontana, dove ha inizio il percorso pedonale che conduce alla piazza della Chiesa. Inoltre, lungo la sponda della roggia si prevede la messa a dimora di piante in aggiunta a quelle esistenti. Per quanto riguarda l’illuminazione, sarà ampliata e integrata a quella esistente.

Prevista poi la creazione di un fossato erboso nel sito corrispondente alla roggia che perimetrava il castello dei Mels, in analogia a quanto fatto nell’adiacente corte di pertinenza degli alloggi Ater. Infine l’intera area sarà sistemata a prato, mediante l’eliminazione delle essenze infestanti e una nuova semina e il rinnovamento e il restauro degli elementi presenti danneggiati dal tempo e dall’incuria.

“Si tratta di un’opera pubblica - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - che vedrà in parte avviare la riqualificazione del centro storico di Prodolone migliorando la distribuzione dei posti auto”.

“Il progetto portato avanti da questa Giunta riguardante la realizzazione di un parcheggio a Prodolone è sicuramente un buon risultato sul finire di questo mandato” ha aggiunto l’Assessore Emilio De Mattio.

Affidati i lavori, il cantiere prenderà prossimamente il via. L’opera prevede una spesa di 250 mila euro (compresa l’acquisizione dell’area), finanziata con fondi propri.