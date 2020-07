Il Centro stupri 'nasce' in famiglia

Ha fatto parlare tutta Italia il caso dei sette ragazzi, figli della buona borghesia friulana, che, dopo aver fatto stampare e aver indossato magliette con la scritta ‘Centro Stupri’, si sono ritrovati in un locale di San Daniele e in uno di Lignano per festeggiare il compleanno di uno di loro, diffondendo poi sui social le foto della serata. A corredo delle immagini, inoltre, sono apparse alcune scritte pesantemente oltraggiose a sfondo razzista e sessista, che alcuni dei ragazzi coinvolti nell’indagine hanno pubblicato sui propri

canali social in risposta ai commenti di alcuni follower. Un comportamento che è stato stigmatizzato da ogni parte e che ha portato anche all’avvio di indagini per l’accusa di ‘istigazione a delinquere’ a carico dei protagonisti della vicenda.

Inoltre sono nate numerose riflessioni sul comportamento dei giovani, sui valori che la famiglia e la società hanno trasmesso loro, sulle possibili strategie non solo per insegnare ai ragazzi il senso della misura e dell’affettività, ma anche per avviare una comunicazione che sia improntata al rispetto reciproco.



È proprio il rispetto, che dovrebbe essere alla base dei rapporti tra le persone, che manca totalmente non solo nel caso delle t-shirt ‘Centro stupri’, ma anche nel caso di. Non fermiamoci, perciò, solo al caso delle magliette e cerchiamo di capire quanto sia esteso il fenomeno nella nostra zona.

“Fortunatamente le sole aggressioni sessuali denunciate sono davvero molto poco numerose – commenta Massimiliano Ortolan, dirigente della Squadra mobile di Udine -. Questo dato ha una duplice lettura: prima di tutto che questi reati sono generalmente compiuti in un ambito familiare o tra persone conosciute in un contesto più ampio di violenza di genere. Le aggressioni tra estranei sono veramente sporadiche. In secondo luogo significa che le denunce che arrivano sono davvero la punta di un iceberg di un fenomeno ampio e sommerso. Inoltre le denunce non sono significative dell’esito giudiziario che avrà successivamente la vicenda”.

Riguardo all’operatività, quando viene denunciata una violenza sessuale, a occuparsene a Udine è la seconda Sezione della Sqadra mobile, che interviene in caso di reati contro la persona, con particolare riferimento ai reati sessuali.

“La tipologia più frequente con cui veniamo a conoscenza dei casi di violenza sessuale è attraverso i referti medici – ci spiegano i funzionari di Polizia -. Rarissimi sono i casi di vittime violentate che denunciano subito l’aggressione. Ricordiamo che nei pronto soccorso della nostra regione è attivo il protocollo ‘Codice rosa’, un percorso di accoglienza dedicato a chi subisce violenza e che vede partecipare molti soggetti (infermieri, medici, assistenti sociali, psicologi, magistrati, ufficiali di Polizia giudiziaria), impegnati in un’attività di tutela delle fasce deboli della popolazione: donne soprattutto, ma anche minori, anziani, persone vittime di abusi e discriminazioni sessuali. In molti casi, anche dopo che abbiamo parlato con la vittima, questa non sporge denuncia e, purtroppo, non accetta di affidarsi ai programma di protezione nelle case sicure”.



“L’indifferenza è complice della violenza”

Un gruppo di studentesse friulane, quasi coetanee dei giovani protagonisti dell’episodio ‘Centro stupri’ hanno sentito la necessità di riaffermare sui social la gravità di quanto accaduto e di contrastare quella che hanno percepito come indifferenza e minimizzazione sul tema. Ecco le loro parole delle ragazze: “Hanno scelto la parola stupro, un atto di congiungimento carnale imposto con la violenza e che ne provoca altrettanta fisica e psicologica. A chi dice che non si erano resi conto di arrivare a tanto, rispondiamo che se non evocano le immagini più crude e tremende, rimandano come minimo a un rapporto

sessuale in cui è l’uomo a imporre la pratica sessuale su una donna totalmente passiva, nella volontà come nel corpo, il quale diventa uno strumento per realizzare un’idea becera di mascolinità. Non si sono resi conto dell’impatto che avrebbe avuto? Un quadro ancora peggiore, dove la parola stupro viene utilizzata senza coscienza della violenza di cui è portatrice”. “È importante che lo capiscano loro e tutti quelli che li giustificano, che invitano gli altri a chiedere scusa per le ingiustizie diffuse distogliendo l’attenzione dal nucleo della questione, o minimizzano sul significato dell’episodio” hanno sottolineato le studentesse.



Violenza a Capodanno, aggressore ancora ignoto

Il più recente caso di stupro riportato dalle cronache in Friuli è la violenza sessuale che una donna di 30 anni ha denunciato di aver subito sulla salita del castello di Udine nella notte di Capodanno da parte di uno sconosciuto. Le richieste di aiuto della donna mentre l’aggressore la violentava sarebbero state coperte dalla musica e dai suoni dei festeggiamenti. Dopo lo stupro l’uomo si è dato alla fuga. Le indagini condotte dalla Squadra mobile non hanno purtroppo portato ancora all’identificazione del soggetto.



“Costruiamo percorsi ad hoc per educare al rispetto reciproco”

Anche l’amministrazione comunale di Udine non può restare indifferente di fronte a episodi come quello del ‘Centro stupri’ – commenta l’assessore alle pari opportunità, Elisa Asia Battaglia -. Da anni, attraverso il servizio Zero Tolerance, siamo accanto alle donne che subiscono violenze e abusi, per lo più in ambito familiare. Le denunce sono ancora troppo rare, le donne fanno molta difficoltà a farlo e il fenomeno delle violenze fatica a emergere in tutta la sua gravità, come si è visto anche nelle settimane di emergenza sanitaria. D’altro canto, anche se molto rari, esistono anche gli aggressori seriali, che praticano la violenza con altre modalità ”. “Riguardo all’episodio che ha coinvolti i giovani, oggi, però, vogliamo aprire una prospettiva nuova e farci carico, come istituzione, di questi soggetti - sottolinea Battaglia -. Abbiamo avviato un tavolo di lavoro con il sindaco di San Daniele e con alcune associazioni del territorio per percorsi di recupero non solo dei ragazzi protagonisti della vicenda, ma più in generale degli uomini maltrattanti. Siamo ancora in una fase iniziale, stiamo strutturando il percorso, ma la nostra volontà è portare avanti progetti di educazione al rispetto”.

I contatti numero verde: 800 531 135 380 469 9483 (chiamata, videochiamata, WhatsApp, sms): email: zerotolerance@comune.udine.it