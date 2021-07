Il cliente va in overdose, pusher arrestato con mezzo chilo di droga

Un cittadino nigeriano è stato arrestato dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Portogruaro, per l'ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. E' stato trovato in possesso di quasi 400 grammi di eroina, oltre 100 grammi di cocaina e 8.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di cessione di stupefacente.

L'uomo è finito in manette l'11 luglio a seguito di un'attività svolta dai militari dell'Arma di Portogruaro che erano intervenuti in un'abitazione di Torre di Mosto dove un uomo era stato trovato in overdose e ricoverato all'ospedale di San Donà di Piave per tutte le cure del caso.

I militari dell'Arma della Aliquota Operativa hanno avviato subito le indagini per identificare la persona che gli aveva ceduto la sostanza. Ben presto è stato attenzionato il cittadino nigeriano, domiciliato a Ceggia. I Carabinieri di San Donà di Piave hanno eseguito una perquisizione domiciliare, trovando e sequestrando la droga e i soldi. Lo straniero è stato associato alla casa circondariale di Venezia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.