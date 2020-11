Il Comune di Casarsa mette a disposizione l'ex sala consiliare per i tamponi

L'amministrazione comunale di Casarsa della Delizia ha messo a disposizione dell'Azienda Sanitaria del Friuli occidentale la sala consiliare dell'ex municipio in piazza IV Novembre per i tamponi che saranno effettuati dai medici di medicina generale della cittadina. "L'ex sala consiliare - spiega la sindaca Lavinia Clarotto, risultata peraltro positiva al Covid - è ora uno spazio espositivo, ma non essendoci mostre in questo periodo la concediamo volentieri visto che logisticamente è molto comoda per i nostri medici e per i loro pazienti: collaboriamo con convinzione insieme alle autorità sanitarie, per le quali siamo a disposizione con iniziative concrete come questa dell'ex sala consiliare", conclude Clarotto.