Il Comune di Monfalcone presenta il 'bilancio Covid-19'

"Abbiamo appena approvato il bilancio che taglia del 50% la Tari per le piccole partite Iva, azzera il costo della Tosap e pubblicità, mette soldi per i micro imprenditori e i cittadini in difficoltà nel post Covid-19", annuncia il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. "E' un bilancio ricco di contenuti, perchè abbiamo voluto dare valore al momento storico che stiamo vivendo. Vogliamo supportare la ripartenza. Da un lato c'è l'attenzione nei confronti dei cittadini, con un'ulteriori riduzione della tassa sui rifiuti e misure ad hoc per chi rischia di non avere più un lavoro".

"Per le imprese abbiamo previsto un microfondo che, oltre all'abbattimento delle imposte, prevede anche una riduzione del 50% per la concessione demaniale per chi opera sulle nostre spiagge. Ci sono grandi contenuti, come gli investimenti per interventi di manutenzione, anche piccoli, su strade, marciapiedi e scuole per far ripartire l'economia locale dei piccoli e dell'edilizia. Noi siamo per il lavoro".

"Stiamo facendo il possibile, con i limiti che il Comune, che non è il Governo, ha. Abbiamo spinto al massimo sull'acceleratore, per essere il più possibile al fianco dei cittadini e degli imprenditori", conclude Cisint.