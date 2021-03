Il container si stacca e blocca la strada

Incidente questa mattina intorno alle 11.30 a Cuccana di Bicinicco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e viabilità, un mezzo pesante ha perso il container che è andato a occupare l'intera carreggiata bloccando completamente la circolazione.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Qualche danno alla carreggiata e alla recinzione di un'abitazione. Sul posto il soccorso stradale che ha rimosso l'ingombrante container.

In quel momento nessuno stava transitando lungo la viabilità di via XXV Aprile.