Il coprifuoco non ferma i colpi notturni

Il coprifuoco non ferma i ladri che sono entrati in azione, questa notte, a Campolongo Tapogliano. I malviventi hanno agito con il favore delle tenebre, penetrando in un'abitazione. Hanno rovistato in tutte le stanze in cerca di gioielli e denaro contante, ma sono riusciti ad arraffare solo pochi monili di scarso valore.

A San Giorgio di Nogaro, invece, sempre durante il coprifuoco, i topi d'appartamento sono riusciti a impossessarsi di diversi beni, dopo aver scassinato la porta laterale della casa finita nel mirino. Anche questo colpo è stato messo a segno nella notte. Rubati strumenti informatici, tra cui un modem e cavi tecnici. Sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova.