Il Coronavirus si è portato via don Bernardino Del Col

Il Covid, proprio nella giornata in cui sono iniziati i vaccini in ospedale, si è portato via don Bernardino Del Col, 82 anni, storico cappellano del Santa Maria degli Angeli.

Viveva all’interno del nosocomio di Pordenone ed è stato per oltre 40 anni un punto di riferimento e conforto per tantissime persone, anche per i malati Covid che ce l’hanno fatta e per quelli a cui ha dovuto dare l’estrema unzione.

Sempre in prima linea anche nei pellegrinaggi con i fedeli in Terrasanta, a Lourdes, Fatima e Medjugorje. A contatto con molti pazienti, anche contagiati, don Bernardino, consacrato nel 1963 a Rorai Grande, ha contratto il virus e non è riuscito a riprendersi, morendo nel luogo dove ha speso gran parte della sua vita, lasciando nel dolore medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero che gli voleva bene.