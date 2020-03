Il Covid-19 colpisce duramente le Case di riposo

Tristi aggiornamenti sul Coronavirus in regione. In attesa del bolletino odierno, poco dopo le 12 di oggi è giunta la notizia di alcuni decessi nelle case di riposo, tra le strutture più colpite.

Il virus ha creato le prime vittime all'interno della struttura Emilia Muner de Giudici di Lovaria. Tre anziani, contagiati dal Covid-19, sono morti questa mattina. Due si trovavano ricoverati in ospedale a Udine, una terza persona è deceduta nella residenza protetta. Tutti gli operatori sanitari che lavorano all'interno della struttura sono stati sottoposti ai tamponi; quattro quelli risultati positivi. La notizia è stata confermata direttamente dal sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta.

Come a Lovaria, non sono felici nemmeno le notizie in arrivo dalla Bassa Friulana, dove altri tre anziani ospiti della casa di riposo Chiabà di San Giorgio di Nogaro sono deceduti in mattinata. Due si trovavano in ospedale, una persona è morta nella residenza. La conferma è arrivata dal primo cittadino Roberto Mattiussi, che rassicura in merito alla situazione all’interno della struttura. “È stato istituito un nucleo per gli otto ospiti contagiati, costantemente seguiti da cinque operatori sanitari volontari", ha spiegato il sindaco.

"Sono nove gli operatori contagiati dall’inizio dell’infezione; uno, invece, risulta guarito. È chiaro che, con 151 ospiti, in parte con diverse patologie la residenza non è di facile gestione, per questo ringrazio il direttore generale Tiziana Bonardi, la coordinatrice Carla Paparotto, tutto il personale e i dottori Bigotto e Facca dell’Azienda sanitaria che prestano la loro preziosa assistenza”.