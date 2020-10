Il Covid entra anche nel palazzo di Giustizia

Casi di Covid anche nel Palazzo di Giustizia di Trieste dove uno dei giudici, ieri in udienza, ha accusato sintomi influenzali ed è risultato positivo al tampone; è stato subito posto in isolamento. Va detto che sono state adottate, dai colleghi, tutte le precauzioni necessarie prima del caso, e che, quindi, le possibilità di altri contagi sarebbero remote.

Altre due persone che lavorano in Tribunale sono in isolamento fiduciario, per essere entrate in contatto con persone positive (fuori dal Palazzo di Giustizia). Nessuno disagio, comunque, per lo svolgimento delle udienze, che si continuano a tenere regolarmente dopo la sanificazione dei locali.