Il Covid si porta via Alberto Pighin

Lutto nelle comunità di Valvasone Arzene e Casarsa. Si è spento a 52 anni all’ospedale di Pordenone Alberto Pighin, che era stato vicesindaco di Arzene prima della fusione.

L’uomo, di professione geometra, era ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid da alcune settimane, ma non è riuscito a sconfiggere il virus. Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, il giorno di San Valentino.

Pighin, residente a Casarsa, era stato anche a capo della Pro Loco di San Lorenzo e per questo era molto conosciuto e apprezzato per l’impegno in paese. I sindaci delle due amministrazioni a nome delle rispettive comunità si stringono alla moglie e alla figlia.