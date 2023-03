Il Direttore della DIA giovedì a Udine

Le nuove tecnologie e le nuove frontiere della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata saranno analizzate dal Direttore della Dia (Direzione Investigativa Antimafia), Maurizio Vallone, giovedì prossimo, 9 marzo, in un incontro all’Università di Udine. Nell’incontro, in programma alle ore 11:00 nella Biblioteca scientifica e tecnologica dell’ateneo, si parlerà in particolare di criminalità digitale, del nuovo ruolo delle mafie, di videosorveglianza, dell’analisi dei dati biometrici, di cybersicurezza e di tutela dei diritti fondamentali.

Oltre a Vallone, sono previsti gli interventi del rettore, Roberto Pinton, di Federico Costantini, del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo friulano, di Manuela De Giorgi, dirigente della Polizia delle telecomunicazioni del Friuli Venezia Giulia, e di Gian Luca Foresti, direttore del master in ‘Intelligence e ICT’ dell’Università di Udine.

Modererà i lavori il direttore del Laboratorio di Intelligence e security dell’Uniud Lab Village, Francesco Zucconi.