Il fiuto di Conan scopre un giovane spacciatore

Gestiva un traffico di marijuana da casa. Per questo un 18enne di Sacile è stato denunciato per spaccio e porto abusivo di armi dalla Polizia locale di Pordenone Cordenons.

Tutto era cominciato a novembre quando la Municipale aveva fermato in un parco pordenonese due giovani, uno dei quali poi segnalato come assuntore, in quanto trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. L'altro, invece, era risultato 'pulito'. Ma il suo modo di comportarsi aveva destato i sospetti degli agenti.

Così, al termine di un'indagine, è scattata la perquisizione della sua abitazione a Sacile, sotto il coordinamento del pm Carmelo Barbaro. Gli agenti della Polizia locale di Pordenone-Cordenons assieme a quelli della Municipale di Sacile e al cane antidroga Conan dell'Unità cinofila di San Michele al Tagliamento, hanno scoperto e sequestrato diverse dosi di marijuana, oltre mille euro in contanti, probabilmente provento di spaccio, bilancini di precisione, barattoli e buste sottovuoto con residui di sostanze illegali. Oltre alla droga, in casa c'erano anche un macete e un bastone estensibile in metallo simile a quelli in uso alle forze dell'ordine.