Il fondo Maseri sarà più 'leggero' di 350mila euro

Sarà un po’ più magro il lascito di Attilio Maseri, filantropo cardiologo udinese di fama internazionale, scomparso sei mesi fa.

Dalla cospicua eredità lasciata dal luminare per metà all’Università di Udine e per un quarto ciascuna alle cardiologie di Trieste e Udine (e quindi alle rispettive Aziende sanitarie), dovranno essere scremati 350mila euro, che comunque rappresentano una quota marginale del patrimonio.

I tre eredi, infatti, hanno concordato con i commissari della Banca popolare di Vicenza un accordo transattivo davanti alla Corte d’Appello di Trieste per chiudere un debito di Maseri con il fallito istituto di credito.

In particolare, con il versamento della somma in carico all’asse ereditario, sarà chiuso il debito di 3milioni e 200mila euro nato dall’acquisto di azioni della Banca con un’operazione cosiddetta baciata. Tutto il resto dell’eredità, della quale non fanno parte i beni elargiti in vita dal professore come il palazzo del Palladio di Udine donato all’Università friulana, sarà a disposizione dei tre eredi.