Il Friuli piange la scomparsa del maestro organaro Gustavo Zanin. Aveva festeggiato proprio ieri il traguardo dei 91 anni.

Nel 2017 era stato insignito dall’Università di Udine della laurea magistrale honoris causa in Storia dell’arte e Conservazione dei beni storico-artistici.

Profondo conoscitore della tecnica organaria classica, il maestro era nato a Codroipo nel 1930. Dal suo laboratorio sono usciti oltre 400 strumenti destinati a conservatori, auditorium e soprattutto chiese, fra le quali la chiesa di Santa Maria dei Frari a Venezia. Tra le opere più recenti gli organi per i Salesiani di Lisbona, per le cattedrali di Ragusa e Dubrovnik, per il Conservatorio Tartini di Trieste, per la chiesa di Santa Rita a Torino e, fino in Equador, per la cattedrale di Portoviejo e molti altri ancora. Numerosissimi sono anche i restauri di organi, tra i quali quello di Spilimbergo e quelli cinquecenteschi di San Bernardino di Verona, di Valvasone e della basilica di San Giorgio Maggiore di Venezia, e quelli recuperati dopo il terremoto del Friuli del 1976.

Nella sua lunga attività di organaro è stato insignito di numerose benemerenze e riconoscimenti nazionali e internazionali, ma, secondo il maestro, “il riconoscimento più prezioso è la vocazione per un mestiere che mi ha permesso di costruire uno strumento che fa sentire la voce di Dio”. A questa arte, come artigiano, costruttore, restauratore e artista aveva dedicato tutta la sua vita, realizzando così più di 400 organi in tutto il mondo. La sua passione gli è stata trasmessa dalla famiglia, dalle quattro generazioni di costruttori di organi che lo hanno preceduto, e coltivata dalle due generazioni che lo hanno affiancato nel lavoro in una delle più longeve botteghe organarie del mondo.

Il maestro Zanin e la sua bottega hanno ottenuto numerosi riconoscimenti ed attestati di stima, persino da parte del celebre ballerino e coreografo Rudolf Nureyev che volle uno strumento di Gustavo nella propria abitazione privata in Italia.

IL CORDOGLIO. "Oggi perdiamo un uomo di cultura, un grande artigiano e un maestro. Con Gustavo Zanin se ne va un pezzo della storia di Confartigianato-Imprese Udine e di ognuno di noi, perché quest’uomo non è stato solo un grande artigiano, è stato anche un padre". Il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, ricorda così Gustavo Zanin, il maestro organaro di Codroipo che si era fatto largo nel mondo della fabbricazione degli organi, raggiungendo i più alti riconoscimenti, compresa una laurea honoris causa all’università di Udine. La sua scomparsa ha piegato la grande famiglia degli artigiani friulani nel lutto.

"Sapeva ascoltarci, consigliarci con la giusta motivazione, con la verve e la saggezza che solo un uomo della sua levatura poteva avere" ha aggiunto Tilatti ricordando tra l’altro che nel 2017, il maestro Zanin aveva fatto dono al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di una canna d’organo corrispondente alla nota musicale Fa, simbolo del fare friulano, un omaggio alle genti che già hanno fatto molto - aveva detto Zanin -, che sanno fare bene e che ancora meglio faranno. Parole che portiamo nel cuore - conclude Tilatti - così come il privilegio che tutti noi abbiamo avuto di fare un pezzo di strada insieme a lui".

"L’Università di Udine perde un grande amico". Così il rettore dell’ateneo friulano, Roberto Pinton, esordisce nel ricordo del maestro organaro Gustavo Zanin, scomparso ieri notte all’età di 91 anni compiuti proprio ieri. "Gustavo Zanin – continua Pinton – era un professionista di fama mondiale, uomo di cultura e persona di grande energia. Un artigiano appassionato che il nostro Ateneo si onora di avere fra i suoi laureati honoris causa".

Quattro anni or sono, nel luglio del 2017, l’Università di Udine aveva infatti attribuito al maestro organaro di Codroipo la laurea magistrale honoris causa in Storia dell’arte e Conservazione dei beni storici-artistici.

"Fu un atto di riconoscimento – ricorda Pinton - per una straordinaria e lunga carriera dedicata all’organaria. Erede di una tradizione famigliare di ben quattro generazioni di costruttori di organi, Gustavo Zanin, grazie alla sua grande attitudine alla sperimentazione, ha saputo traghettare fino ad oggi, assieme alle due generazioni successive, un autentico capolavoro imprenditoriale al servizio dell’arte".