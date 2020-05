Il Fvg ricorda le vittime del terrorismo

Oggi è il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi, e anche in regione si è tenuta una cerimonia commemorativa a Trieste, in largo Caduti di Nassiriya, alla quale hanno partecipato l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, il sindaco Roberto Dipiazza e il prefetto Valerio Valenti.

"È fondamentale ricordare le vittime del terrorismo e lo è ancora di più in questo periodo di incertezza che sta vivendo la giustizia italiana - ha affermato Roberti -, in cui si scarcerano mandanti e esecutori di stragi e omicidi di persone innocenti".

La cerimonia si è svolta in maniera ristretta, senza le associazioni combattentistiche e d'arma con in propri labari, visto il periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19. È stata deposta una corona d'alloro da parte del Comune di Trieste, della Prefettura e della Regione.

Mattarella ricorda l'omicidio di Aldo Moro

"Nel Giorno della Memoria, che il Parlamento italiano ha voluto dedicare alle vittime del terrorismo, la Repubblica si inchina davanti alle vite spezzate dal fanatismo politico, dalle violenze di gruppi brigatisti e neofascisti, dagli assalti eversivi alle istituzioni democratiche e alla convivenza civile - afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo -. Tragicamente lunga è la sequela delle persone uccise negli anni di piombo: servitori dello Stato, donne e uomini eletti a simbolo di funzioni pubbliche, cittadini impegnati nella vita sociale, testimoni coerenti che non hanno ceduto al ricatto. Il legame della memoria rinnova e rafforza il sentimento di solidarietà con i familiari, ma richiama anche un impegno che vale per l'intera comunità.

Ricordare è un dovere. Ricordare le strategie e le trame ordite per destabilizzare l'assetto costituzionale, le complicità e le deviazioni di soggetti infedeli negli apparati dello Stato, le debolezze di coloro che tardarono a prendere le distanze dalle degenerazioni ideologiche e dall'espandersi del clima di violenza. Ed è giusto ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica. Il terrorismo è stato sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti, e grazie all'unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà. La storia ci ha dimostrato che l'unità e la coesione degli italiani sono gli strumenti più efficaci di fronte ai pericoli più gravi.

Nel tempo sono state accertate responsabilità dirette e indirette. Gli autori dei delitti sono stati sottoposti a processi e condanne. Ma non ovunque è stata fatta piena luce. La verità resta un diritto, oltre che un dovere per le istituzioni. Terrorismo ed eversione sono stati battuti con gli strumenti della democrazia e della Costituzione: la ricerca della verità, dunque, deve continuare laddove persistono lacune e punti oscuri.

Il 9 maggio è il giorno in cui Aldo Moro venne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all'apice dell'aggressione allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto resterà una ferita insanabile nella nostra storia democratica. Respinta la minaccia terroristica, oggi ancor più sentiamo il dovere di liberare Moro e ogni altra vittima da un ricordo esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini. Nel riscoprire il pensiero, l'azione, gli insegnamenti di Moro e di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo della vita - conclude il presidente Mattarella -, ritroveremo anche talune radici che possono essere preziose per affrontare il futuro".

Spitaleri: "Dall'insegnamento di Moro coraggio e fiducia"

"In questa fase, l’insegnamento più importante che Aldo Moro ci consegna è quello del coraggio e della fiducia. Non sono sentimenti né appelli: o sono azioni sociali e politiche concrete o non sono". Così Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, a 42 anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro in via Caetani, a Roma.

Per Spitaleri "la lezione di Moro in vita e in morte stringe assieme responsabilità individuale, collettiva e istituzionale. Sottrarre se stessi, una comunità o una carica pubblica, a una di queste responsabilità vuol dire compromettere 75 anni di democrazia e diritti, di pace, di faticosa solidarietà nel Paese e in Europa. Non è il tempo di recriminazioni, indifferenze, piccoli calcoli o insulti: bisogna agire, progettare, costruire".