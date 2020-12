Il Fvg si risveglia imbiancato

Buona parte del Friuli Venezia Giulia questa mattina si è risvegliato imbiancato. L'attesa ondata di maltempo ha portato neve anche a bassa quota.

Sono attese precipitazioni anche molto intense, vento forte e abbondanti nevicate; saranno possibili valanghe e mareggiate.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo di livello arancione su Carnia e Friuli Occidentale e giallo su pianura, costa e area giuliana, in vigore per tutta la giornata, fino alla mezzanotte.

Possibili disagi per la circolazione, dal momento che la neve ha attecchito in diversi tratti, anche in autostrada. Trenitalia ha modificato l'orario (in allegato la tabella delle corse).

Previsioni meteo:

Lunedì 28 dicembre: Su tutta la zona montana nevicate intense fino a fondovalle. In pianura e sul Carso nella notte e al mattino saranno possibili nevicate, più abbondanti sull'alta pianura, in giornata probabili piogge abbondanti. Sulla costa al mattino piogge moderate, in giornata possibili rovesci temporaleschi. Su tutte le zone soffierà vento forte, specie sulla costa ed in quota, inizialmente da sud o sud-est, nel pomeriggio da sudovest. Possibili mareggiate e acqua alta.